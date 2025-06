Zenga amaro | Inter ko resterà a vita Ma fattore economico pesa!

Walter Zenga commenta con amarezza la pesante sconfitta dell'Inter in finale di Champions League contro il PSG. Un 0-5 che non è solo un risultato, ma un segnale su come il fattore economico stia sempre più influenzando le prestazioni sul campo. In un calcio dove il divario tra grandi e piccole si fa sempre più netto, l'Inter deve riconsiderare le proprie strategie per tornare a brillare. Un'analisi che invita alla riflessione!

Walter Zenga si è espresso in merito alla netta sconfitta dell'Inter contro il PSG in finale di Champions League. L'ex calciatore nerazzurro ha guardato al suddetto incontro sotto una duplice prospettiva. FATTORE TECNICO – Walter Zenga ha indicato il suo punto di vista a TV8 sulla sconfitta dell'Inter contro il PSG per 0-5. L'ex portiere nerazzurro ha analizzato la sfida innanzitutto sul piano tecnico, sottolineando un elemento: «Non c'è stata partita. Inter assolutamente non presente, arrivata al match di stasera completamente cotta. Ha avuto solo una occasione, perdere una finale con 5 gol di scarto ti rimarrà per tutta la vita».

