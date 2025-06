Zelensky | domani team ucraino a Istanbul

Domani, Istanbul si prepara a diventare il palcoscenico di un'importante svolta diplomatica. La delegazione ucraina, guidata dal ministro della Difesa Umerov, affronterà la Russia in un incontro cruciale per il futuro del conflitto. Zelensky ha chiarito l'obiettivo: un cessate il fuoco completo. In un momento in cui gli occhi del mondo sono puntati sulle dinamiche geopolitiche, ogni parola potrebbe cambiare il corso della storia. Sarà davvero l'inizio di una nuova era?

15.18 La delegazione ucraina parteciperà ai colloqui con la Russia domani a Istanbul. Il capo delegazione sarà il ministro della Difesa, Umerov. Lo ha annunciato il presidente ucraino, Zelensky. "Ho delineato i compiti a breve termine e definito le nostre posizioni in vista dell'incontro di Istanbul. Primo: un cessate il fuoco completo e incondizionato. Secondo:rilascio dei prigionieri. Terzo: ritorno dei bambini rapiti". Ma "solo i leader possono risolvere le questioni chiave" per la pace, ha sottolineato Zelensky. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

