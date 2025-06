Zelensky annuncia colloqui a Istanbul | Ucraina e Russia verso il cessate il fuoco

Zelensky apre la porta al dialogo con la Russia, convocando colloqui a Istanbul. Un passo cruciale in un contesto globale dove la ricerca di pace si intreccia con l'aspettativa di stabilità economica e sociale. La guida del ministro della Difesa, Rustem Umerov, segna una nuova fase strategica: il cessate il fuoco potrebbe non solo fermare le ostilità, ma anche riaccendere speranze di ricostruzione per l'Ucraina. Rimanete sintonizzati!

Volodymyr Zelensky ha annunciato che una delegazione ucraina parteciperà ai colloqui con la Russia domani a Istanbul. "La nostra delegazione sarà guidata da Rustem Umerov", il ministo della Difesa, ha riferito il presidente. "Ho delineato i compiti a breve termine e definito le nostre posizioni in vista dell'incontro di Istanbul. Primo: un cessate il fuoco completo e incondizionato. Secondo: rilascio dei prigionieri. Terzo: ritorno dei bambini rapiti. E per stabilire una pace affidabile e duratura e garantire la sicurezza, preparazione dell'incontro è al massimo livello. Le questioni chiave possono essere risolte solo dai leader".

