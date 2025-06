Youpol come funziona l' app della polizia | è possibile segnalare anche le violenze domestiche

YouPol, l’app della polizia, si evolve per combattere anche le violenze domestiche. Nata nel 2017 per contrastare bullismo e spaccio, ha dimostrato la sua importanza durante la pandemia, quando le segnalazioni sono aumentate. Questo strumento innovativo non solo facilita la comunicazione tra cittadini e forze dell'ordine, ma rappresenta anche un passo avanti nella lotta contro i reati che restano spesso nell'ombra. La tua voce può fare la differenza!

L’applicazione YouPol, per smartphone, tablet e computer, nasce nel 2017 come strumento pratico e immediato di comunicazione fra cittadini e polizia di Stato, per prevenire e contrastare il bullismo, lo spaccio di sostanze stupefacenti. Durante la fase pandemica, che ha registrato un aumento. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Youpol, come funziona l'app della polizia: è possibile segnalare anche le "violenze domestiche"

YouPol è un'app e sito web della Polizia di Stato lanciati nel 2017, pensati per permettere ai cittadini di segnalare bullismo, violenza domestica e spaccio di droga in modo rapido e sicuro.

