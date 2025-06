Yildiz Juventus i bianconeri vogliono blindarlo! Ecco il possibile scenario dopo il Mondiale per Club | i dettagli

La Juventus punta su Kenan Yildiz, un talento che promette di brillare nel futuro bianconero! Dopo il Mondiale per Club, i dirigenti stanno pianificando di blindarlo, consapevoli che investire su giovani promesse è la chiave per rinvigorire il club. Con il numero 10 in mano, i tifosi possono sognare in grande: Yildiz potrebbe diventare il nuovo simbolo di una nuova era. Preparati a seguire la sua crescita!

Yildiz Juventus, i bianconeri vogliono blindare il numero 10! C’è il possibile scenario dopo il Mondiale per Club: gli aggiornamenti La Juventus punta forte su Kenan Yildiz e vuole costruire il futuro attorno al suo talento. Il numero 10 bianconero, amatissimo dai tifosi e capace di incidere nei momenti decisivi, è al centro del progetto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Yildiz Juventus, i bianconeri vogliono blindarlo! Ecco il possibile scenario dopo il Mondiale per Club: i dettagli

Yildiz, i prestiti e il caso Vlahovic: la nuova Juve riparte da Monaco

Scrive msn.com: Non solo il nodo allenatore. Sono giorni complicati e impegnati per la Juventus che, in attesa di ufficializzare Damien Comolli come nuovo direttore generale del club, sta studiando le prossime mosse.