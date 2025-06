Yildiz Juve i bianconeri vogliono ripartire dal 10 | sarà blindato! Lo scenario dopo il Mondiale per Club | tutti i dettagli sul possibile rinnovo

La Juventus punta sul talento di Kenan Yildiz per una nuova era. Dopo un inizio di stagione altalenante, i bianconeri sono pronti a blindare il numero 10, simbolo di un futuro più luminoso. Con il Mondiale per Club all'orizzonte, la scelta di investire su giovani promesse come Yildiz riflette un trend sempre più attuale nel calcio: puntare su talenti in crescita per costruire squadre vincenti. Non perdere i dettagli sul rinnovo!

Yildiz Juve, i bianconeri vogliono ripartire dal talento turco: tutti i dettagli sul rinnovo e la scelta del club. La Juve vuole ripartire da Kenan Yildiz. Il 10 bianconero sarà blindato dai bianconeri che inizieranno a lavorare al rinnovo del turco dopo il Mondiale per Club. Amato dai tifosi e in grado di cambiare le partite, si lavorerà per il prolungamento contrattuale di Yildiz. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, rispetto ai timori degli ultimi mes i filtra grande ottimismo per la permanenza del turco apprezzato da tutta la società. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz Juve, i bianconeri vogliono ripartire dal 10: sarà blindato! Lo scenario dopo il Mondiale per Club: tutti i dettagli sul possibile rinnovo

