XXXVI Premio Atleti Azzurri d’Italia di Salerno al Circolo Canottieri Irno | ecco i premiati

La XXXVI Edizione del Premio Atleti Azzurri d’Italia, tenutasi al Circolo Canottieri Irno di Salerno, ha celebrato l'eccellenza sportiva italiana. In un contesto sempre più attento ai valori dello sport, la manifestazione ha messo in luce atleti che, con il loro impegno, ispirano nuove generazioni. Tra i premiati, spiccano nomi illustri come Marta, simbolo di determinazione e passione. Scopri chi ha ricevuto il riconoscimento e lasciati ispirare

Si è svolta la XXXVI Edizione del Premio Atleti Azzurri d’Italia presso il Circolo Canottieri Irno di Salerno. L’evento, organizzato dalla sezione di Salerno dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia, presieduta da Renato Del Mastro, ha avuto come ospiti d’eccezione Marta. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - XXXVI Premio Atleti Azzurri d’Italia di Salerno al Circolo Canottieri Irno: ecco i premiati

Cerca Video su questo argomento: Xxxvi Premio Atleti Azzurri Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

XXXVI Premio Atleti Azzurri d’Italia: emozioni, sport e talento al Circolo Canottieri Irno; Marta Maggetti riceve il Premio Atleti Azzurri d'Italia a Salerno; Premio Atleti Azzurri d'Italia, i nomi dei vincitori. C'è anche la campionessa olimpica Maggetti. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Premio Atleti Azzurri d’Italia, i nomi dei vincitori. C’è anche la campionessa olimpica Maggetti

Scrive msn.com: Si è svolta la XXXVI Edizione del Premio Atleti Azzurri d'Italia presso il Circolo Canottieri Irno di Salerno. L'evento, organizzato dalla sezione di Salerno d ...

Premio Atleti Azzurri d’Italia: stasera al Circolo Canottieri Salerno i riconoscimenti

Segnala salernonotizie.it: Oggi, lunedì 29 maggio, alle ore 19, nella sede del Circolo Canottieri Irno di Salerno, si terrà la XXXIV edizione del Premio Atleti Azzurri d’Italia, organizzato dalla sezione di Salerno ...

Perché gli atleti italiani sono “azzurri”?

Da ilpost.it: Gli atleti italiani impegnati con le squadre nazionali sono spesso chiamati “azzurri”, le squadre stesse sono “azzurre” e anche le maglie indossate dagli atleti sono di colore azzurro ...