X Factor 2025 | tre conferme e una novità nella giuria arriva Francesco Gabbani

La macchina di X Factor si rimette in moto con una giuria rinnovata ma solida: al fianco di Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi, confermati per la nuova stagione, debutta Francesco Gabbani, che prende il posto di Manuel Agnelli. Il talent show musicale, in onda da settembre su Sky e in streaming su NOW, conferma inoltre Giorgia alla conduzione, per un secondo anno consecutivo. L’annuncio ufficiale è arrivato oggi con un video diffuso sui canali social di X Factor, che ha completato il cast in vista dell’inizio delle registrazioni delle audizioni, previste per la prossima settimana all’Allianz Cloud di Milano. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it