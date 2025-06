X Factor 2025 | la nuova giuria della nuova edizione!

La nuova giuria di X Factor 2025 è finalmente svelata! Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi porteranno freschezza e talento sul palco, mentre Giorgia guiderà il tutto con la sua carica coinvolgente. In un momento in cui la musica vive una rivoluzione continua tra generi e stili, questa edizione promette sorprese e nuove scoperte. Chi sarà il prossimo grande talento? Non perderti l'emozione!

Nasce oggi la nuova giuria di X Factor 2025: Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi sono i quattro giudici dell'edizione attesa per settembre su Sky e in streaming su NOW. Già annunciata la conferma di Giorgia in conduzione. L'annuncio ufficiale della giuria in un video diffuso oggi sui social di X Factor. Per Francesco Gabbani è un esordio assoluto in un talent show: cantautore, polistrumentista e artista multiplatino, in carriera ha pubblicato sei album in studio collezionando 13 dischi di platino e 4 dischi d'oro. Al Festival di Sanremo ha vinto in due occasioni: nel 2016 nella categoria Nuove Proposte con " Amen " (con cui si è aggiudicato anche il Premio della Critica Mia Martini nella sua sezione e il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo, oltre al disco di platino) e l'anno successivo tra i Big con " Occidentali's Karma " (sei dischi di platino, un singolo con cui ha battuto ogni tipo di record di visualizzazioni e streaming e che per settimane è rimasto in vetta alla classifica di airplay radiofonico), ed è stato il primo artista nella storia del Festival a vincere per due anni consecutivi prima tra le Nuove Proposte e poi tra i Big; nel 2020, poi, è arrivato secondo con " Viceversa " (3 dischi di platino).

