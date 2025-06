WWE | Tra entusiasmo e incertezze Evolution 2 divide lo spogliatoio

WWE Evolution 2 si avvicina e il fervore dei fan è palpabile, ma all'interno dello spogliatoio aleggia un clima di incertezze. Mentre il wrestling femminile guadagna sempre più attenzione, è sorprendente scoprire che molte atlete non sapevano nemmeno dell'evento. Questo solleva interrogativi sul coinvolgimento e la pianificazione della WWE. Sarà davvero una celebrazione inclusiva o un’altra occasione persa per dare voce alle donne nel wrestling? La risposta potrebbe cambiare le regole del gioco

WWE Evolution 2 è ufficialmente previsto per il 13 luglio 2025, in diretta da Atlanta, Georgia. Tuttavia, mentre i fan si aspettano una celebrazione del wrestling femminile, la reazione interna alla WWE non è stata esattamente entusiastica. Secondo Fightful Select, la maggior parte delle donne del roster WWE non era nemmeno a conoscenza dello show in anticipo. In effetti, avrebbero scoperto la notizia contemporaneamente al pubblico. Il report afferma: “Quasi tutte le lottatrici WWE ci hanno detto che hanno saputo ufficialmente dell’evento solo quando è stato annunciato pubblicamente”. Evolution 2 confermato: La WWE ci crede, ma le lottatrici sono in allerta. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net