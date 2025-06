WWE | Tensione sul palco di Netflix Tadum tra Rhea Ripley e Liv Morgan CM Punk placa gli animi

Tensione palpabile sul palco del Netflix Tadum! Rhea Ripley e Liv Morgan si sono scontrate, ma CM Punk ha saputo placare gli animi in un momento che ha catturato l'attenzione di tutti. Questo evento non è solo una vetrina per la WWE, ma segna un'importante fusione tra sport e intrattenimento, riflettendo il crescente interesse per le storie di lotta e rivalità nel settore. Non perderti questa fusione esplosiva!

Diverse stelle della WWE hanno partecipato al Netflix Tadum di sabato, evento speciale della piattaforma di streaming dedicato alla promozione dei prossimi show televisivi e film. L’occasione è servita per pubblicizzare Monday Night Raw e il nuovo reality show della federazione in arrivo su Netflix. CM Punk e le superstar WWE al centro dell’evento Netflix. Il segmento dedicato al wrestling ha visto la partecipazione di Rhea Ripley, CM Punk, Liv Morgan, Raquel Rodriguez, Dominik Mysterio e il New Day. CM Punk ha colto l’opportunitĂ per promuovere “WWE: Unreal”, il nuovo reality show della compagnia in arrivo sulla piattaforma di streaming, dichiarando che “il loro mondo potrebbe essere piĂą strano di Stranger Things”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Tensione sul palco di Netflix Tadum tra Rhea Ripley e Liv Morgan, CM Punk placa gli animi

