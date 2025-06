WWE | R-Truth suscita subito l’interesse delle federazioni indipendenti dopo l’uscita dalla WWE

R-Truth, icona del wrestling, si prepara a scrivere un nuovo capitolo dopo l'uscita dalla WWE. Le federazioni indipendenti lo corteggiano, pronte ad abbracciare il suo carisma e talento ineguagliabile. Questo è un momento cruciale: la scena indie sta vivendo una rinascita, e con l'arrivo di star come lui, l’interesse per la lotta libera sta crescendo esponenzialmente. Chi sarà il prossimo a sorprendere il pubblico? Non perdere di vista i prossimi colpi di scena!

R-Truth potrebbe aver chiuso con la WWE, almeno per ora, ma le federazioni indipendenti si stanno già muovendo per portarlo a bordo. Secondo quanto riportato da Fightful Select, diverse importanti compagnie indie hanno espresso un forte interesse per ingaggiare Ron Killings dopo la decisione della WWE di non rinnovare il suo contratto. Anche se non è ancora chiaro quando l’accordo finirà ufficialmente, il mondo del wrestling sta già seguendo da vicino la sua disponibilità. C’è un dettaglio interessante in questa storia: pare che Truth sia il proprietario dei diritti del suo tema d’ingresso. La canzone, che ha prodotto lui stesso e utilizzato anche durante la sua esperienza in TNA, potrebbe quindi accompagnarlo anche fuori dalla WWE, una cosa che poche ex Superstar possono vantare. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net