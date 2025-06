WWE | R-Truth lascerà la compagnia a breve

R-Truth, una leggenda della WWE, ha annunciato la sua uscita dalla compagnia dopo quasi 20 anni di emozioni e spettacolo. Questo evento segna non solo la fine di un'era per il wrestler, ma evidenzia anche un trend crescente nel mondo del wrestling: l’emergere di nuove stelle in un panorama sempre più dinamico. La sua carriera, costellata di momenti indimenticabili, lascia un'eredità che continuerà a ispirare. Chi sarà il prossimo a brillare?

R-Truth, noto anche come Ron Killings, ha annunciato oggi, 1° giugno 2025, di essere stato licenziato dalla WWE dopo quasi due decenni di carriera. In un tweet pubblicato su X (ex Twitter), ha dichiarato: Im sorry to inform you all. I just got released from WWE. I want to thank WWE for the ride, but MOSTLY I want to thank each and EVERYONE OF YOU who was along for the ride, Thank you for all the love, support, and appreciation you have given me over the years. Thank you — Ron Killings (@RonKillings) June 1, 2025 "Mi dispiace informarvi, ma sono stato licenziato dalla WWE. Voglio ringraziare la WWE per il viaggio, ma soprattutto voglio ringraziare ognuno di voi che è stato con me durante il viaggio.