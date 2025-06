WWE | Michael Cole abbandonerà presto giacca e cravatta per indossare una canottiera

Michael Cole si prepara a rivoluzionare il suo look nella WWE, abbandonando giacca e cravatta per una canottiera. Questa scelta, frutto di una scommessa con Pat McAfee, segna un trend crescente nel mondo dello sport: l’unione tra competizione e intrattenimento. Un modo per avvicinare i fan, mostrando un lato più autentico e umano dei nostri beniamini. Chi ha detto che la professionalità non possa avere un tocco di leggerezza?

Michael Cole farà presto il suo debutto nella programmazione WWE con un look molto più casual, anche se non sarà per scelta. Qualche settimana fa, Pat McAfee e Cole avevano scommesso sull'esito delle partite NBA tra i New York Knicks e gli Indiana Pacers. Se i Knicks avessero vinto, McAfee avrebbe indossato un costume completo durante gli show. Se invece i Pacers fossero andati avanti, Cole avrebbe dovuto condurre Monday Night Raw in canottiera. Scommessa persa. Tyrese Haliburton ha guidato i Pacers a una vittoria dominante per 125-108 sui New York Knicks in gara 6 dell'Eastern Conference Finals ieri.

