WWE | I Los Garza puntano ai titoli AAA Santos Escobar mira al Mega Championship

Il Legado del Fantasma si prepara a scrivere una nuova pagina nella storia della lucha libre! Durante Noches De Lucha Libre AAA, il video package ha svelato le ambizioni di I Los Garza e Santos Escobar per i titoli AAA. Un momento cruciale in vista di TripleMania Regia, dove la rivalità e la determinazione si intrecciano. Non perdere l’occasione di seguire un evento che promette colpi di scena e grande spettacolo!

Il video package del Legado del Fantasma svela la strategia. L’annuncio durante Noches De Lucha Libre AAA. Durante l’episodio del 31 maggio di Noches De Lucha Libre AAA, è stato mandato in onda un video package dedicato al Legado del Fantasma che ha ufficializzato importanti novità per TripleMania Regia del 15 giugno a Monterrey. Santos Escobar, leader della stable, ha annunciato che i Los Garza – Angel e Berto – sfideranno Nueva Generacion Dinamita per i titoli di coppia della AAA. I fratelli Garza dovranno vedersela con i campioni in carica Forastero e Sanson per conquistare le cinture, ma l’annuncio di Escobar ha rivelato ambizioni ben più ampie per il Legado del Fantasma. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: I Los Garza puntano ai titoli AAA, Santos Escobar mira al Mega Championship

