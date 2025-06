WWE | Carlito porta un’altra cintura al Judgment Day è il nuovo campione della WWC

Carlito entra trionfante nella storia del Judgment Day, conquistando la cintura della WWC! Questo nuovo titolo non è solo un traguardo personale, ma segna anche un’evoluzione della stable, che continua a dominare il ring da oltre due anni. Con continui cambi di formazione, il Judgment Day rappresenta la resilienza nel wrestling moderno, mostrando come l’adattamento e la strategia siano fondamentali per il successo. Chi sarà il prossimo a sfidare questa potenza?

Il Judgment Day esiste ormai da più di due anni in WWE, e nonostante i continui cambi all'interno della fazione – che all'inizio vedeva Edge, Rhea Ripley e Damian Priest, e che ora invece consiste di Finn Balor, JD McDonagh, Carlito, Dominik Mysterio, Liv Morgan e Raquel Rodriguez – si può certamente dire che tutti i membri sono riusciti, negli anni, a raggiungere il successo sperato. Chi con titoli singoli, come Rhea, Damian, Dominik e Liv, chi invece come coppia, con Finn campione due volte (prima con Damian, poi con JD) e Liv e Raquel che ora detengono i titoli di coppia femminili. Ma nel weekend è arrivato un altro titolo per il gruppo, anche se difficilmente lo vedremo in tv in WWE.

