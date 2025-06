World Music | viaggio attraverso suoni e culture

Scopri la magia della world music, un viaggio emozionante che abbatte confini e celebra la diversità culturale. Dalla curiosità del Settecento per suoni lontani all’esplosione di influenze globali nei nostri giorni, la musica diventa un potente strumento di connessione. In un’epoca in cui il mondo è più unito che mai, esplorare queste melodie può arricchire la nostra esperienza e aprire nuove porte alla comprensione reciproca. Non perdere l’occasione di lasciarti ispirare

La storia della world music è un viaggio affascinante che attraversa secoli, continenti e rivoluzioni culturali. Ben prima che il termine diventasse un’etichetta commerciale, esisteva già una profonda curiosità verso le musiche “altre”, quelle che non appartenevano al canone occidentale. Già nel Settecento, il filosofo tedesco Johann Gottfried Herder teorizzava il valore universale dei canti popolari, immaginando una mappa sonora che abbracciasse le tradizioni di tutti i popoli. Con l’Ottocento, l’interesse si fece più concreto: etnografi e musicologi come Frances Densmore registrarono su cilindri di cera i canti delle popolazioni indigene del Nord America, mentre compositori come Claude Debussy si lasciavano sedurre dalle scale orientali e dalle suggestioni africane, anticipando quell’ibridazione che sarebbe diventata la cifra della world music 5. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - World Music: viaggio attraverso suoni e culture

Leggi anche Torna DiMondi, il lungo festival che celebra la world music - Torna DiMondi, il prestigioso festival dedicato alla world music, il più grande in Italia. Questa sera, in piazza Lucio Dalla sotto la Tettoia Nervi, si apre un ricco cartellone di concerti che animerà Bologna fino al 12 ottobre, accogliendo artisti da ogni angolo del pianeta per un viaggio musicale indimenticabile.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Arte, musica e sport: un fitto calendario di eventi per l’estate di Innsbruck; I Maya Debuttano con Artifício Fantástico: viaggio sonoro tra esotismo e visione; Artifício Fantástico è il debut album dei marchigiani Maya: i brani commentati dalla band; Nomad Music Festival 2025,la musica che fa vibrare Palermo. 🔗Su questo argomento da altre fonti

H/EARTHbeat Festival, a Firenze un viaggio nella world music tra concerti e film

Scrive 055firenze.it: Quindici concerti, film, incontri, laboratori con grandi artisti italiani e internazionali in un nuovo viaggio nella world music che farà tappa in diversi ... navigatori musicali che attraversano ...

Viaggio al Santuario di Montevergine con la World Music Academy di San Vito dei Normanni

Segnala puglialive.net: Partenze da San Vito e da Roma Proseguono le trasferte della World Music Academy nei giacimenti ... nel campo della musica tradizionale italiana attraverso percorsi di formazione accademica ...

Franca Masu, la voce sardo-catalana della world music: "La mia musica è un viaggio d'amore per mare"

Lo riporta repubblica.it: È stato venti anni fa, l'inizio di un bellissimo viaggio. Vede ... "Sì, è il mondo della world music, volendo, con qualche tinta di jazz, perché l'ho cantato a lungo, quello delle ballate ...