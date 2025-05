World Boxing introduce il test di genere obbligatorio | esclusa Imane Khelif fino a verifica

La World Boxing sta rivoluzionando il pugilato introducendo un test di genere obbligatorio, un passo che solleva interrogativi sul futuro dello sport. Imane Khelif, una delle atlete più promettenti, è stata esclusa fino a verifica. Questa misura non è solo un cambiamento normativo, ma riflette un dibattito globale su inclusività e identità di genere nello sport. Come reagiranno gli altri sportivi a questa nuova frontiera?

World Boxing, la giovane federazione internazionale di pugilato riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e organizzatrice del torneo olimpico di pugilato per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, ha annunciato una svolta importante nelle regole di partecipazione: sarà obbligatorio sottoporsi a un test genetico per la verifica del sesso biologico per poter competere. La decisione arriva in seguito alle polemiche scatenate dalla partecipazione dell'algerina Imane Khelif, medaglia d'oro ai Giochi di Parigi 2024, la cui presenza nelle competizioni femminili è stata messa in discussione. In un comunicato ufficiale, World Boxing ha motivato la scelta con la necessità di garantire la sicurezza e il benessere di tutti gli atleti, compresa la stessa Khelif.

