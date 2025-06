William Boffelli e il record sul Monte Bianco | 4 ore e 23 minuti da Chamonix e ritorno

William Boffelli ha appena riscritto la storia dell’alpinismo veloce con un incredibile record sul Monte Bianco: 4 ore e 43 minuti da Chamonix e ritorno. Questo traguardo non è solo un'impresa personale, ma un segnale dell'energia crescente verso l'outdoor e l'avventura. In un’epoca in cui sempre più persone cercano connessioni autentiche con la natura, le sue gesta ispirano a sognare e spingersi oltre i propri limiti. Chi sarà il prossimo?

William Boffelli ha segnato un nuovo record FKT sul Monte Bianco: 4h43’24” secondi da Chamonix e ritorno. Il polivalente atleta bergamasco del team CrazyKailas ha scritto oggi una nuova pagina nella storia dell’alpinismo veloce, stabilendo un incredibile “ Fastest Known Time ” (FKT) sul Monte Bianco. I record, si sa, sono fatti per essere battuti, ma quello sul bianco in questo periodo è particolarmente gettonato. Partendo dalla chiesa di Chamonix e tornando nel centro della cittadina dell’Alta Savoia, Boffelli ha completato migliorando significativamente il precedente miglior tempo stabilito in pochi giorni (sette per l’esattezza) dal transalpino del team The North Face di Benjamin Vedrines (4h54’41”). 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - William Boffelli e il record sul Monte Bianco: 4 ore e 23 minuti da Chamonix e ritorno

L'impresa di William Boffelli: scala il Monte Bianco e poi scende in 4 ore e 43 minuti

William Boffelli ha riscritto la storia dell'alpinismo, scalando il Monte Bianco e tornando a valle in un incredibile tempo di 4 ore e 43 minuti.

