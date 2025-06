Wild Beast Forest House – Una casa dove trovare l’amore

Scopri "Wild Beast Forest House", il fumetto che trasforma la foresta in un rifugio di amore e accettazione. L'autrice spagnola Inma R. ci guida attraverso una narrazione dolce e coinvolgente, affrontando tematiche universali con un tocco di simpatia. In un periodo in cui la connessione umana è più importante che mai, questo racconto ci invita a riscoprire l'importanza dell'accoglienza. Non perdere l’occasione di emozionarti!

Una casa nella foresta dove sentirsi accolti, accettati e amati. Questo è Wild Beast Forest House, il fumetto dell’autrice spagnola Inma R. uscito in versione digitale sulla app di Jundo ma disponibile anche in 3 volumi cartacei. Una storia adatta a tutti per come affronta tematiche importanti ma senza dimenticare dolcezza e simpatia. Parliamo insieme di questo fumetto per tutti gli amanti dei Boys Love, ma non solo. Wild Beast Forest House, una casa dove trovare l’amore. Yule è un gatto domestico che fugge dagli abusi del suo padrone. Trova rifugio in una casa in mezzo al bosco creata dal lupo Ragnar che nonostante il suo aspetto minaccioso sa essere dolce e protettivo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Wild Beast Forest House – Una casa dove trovare l’amore

