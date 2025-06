Webuild conferma rating BB da Fitch con strategia di innovazione sicurezza e governance globale

Webuild conquista la conferma del rating "BB" da Fitch, un segnale potente di stabilità e fiducia nel suo modello industriale. Questo successo non è solo il frutto di un’accurata strategia di innovazione, ma anche di una governance che sfida le incertezze globali. In un contesto economico in evoluzione, la capacità di adattamento e visione a lungo termine è la chiave per emergere: il futuro della costruzione è qui!

La conferma del rating "BB" da parte di Fitch Ratings rappresenta un'importante tappa per Webuild, sottolineando la solidità del modello industriale adottato e l'aderenza costante alla visione strategica che da anni guida ogni decisione. Si tratta del risultato di un impegno quotidiano volto a rafforzare la presenza nei mercati internazionali e a diversificare l'assetto geografico .

