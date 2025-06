Webinar – Gli adempimenti di fine anno scolastico per DS e DSGA Novità e indicazioni operative 2 webinar

Preparati ad affrontare il fine anno scolastico con tranquillità! Orizzonte Scuola Plus, in collaborazione con So.Ge.S srl, presenta due webinar imperdibili per Dirigenti Scolastici e DSGA. Scopri le ultime novità e le indicazioni operative per gestire al meglio gli adempimenti di chiusura. In un contesto educativo in continua evoluzione, avere le informazioni giuste può fare la differenza. Non perdere questa occasione di crescita professionale!

Orizzonte Scuola Plus, in collaborazione con So.Ge.S srl, presenta il webinar di approfondimento per DS, DSGA, segreteria e personale amministrativo Gli adempimenti di fine anno scolastico per DS e DSGA. Novità e indicazioni operative I due webinar sono pensati per offrire a Dirigenti Scolastici e Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi un quadro chiaro e aggiornato . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Altre letture consigliate

Webinar – Gli adempimenti di fine anno scolastico per DS e DSGA. Novità e indicazioni operative. 2 webinar

Orizzonte Scuola Plus, in collaborazione con So.Ge.S srl, presenta due webinar dedicati agli adempimenti di fine anno scolastico per Dirigenti Scolastici (DS) e Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA).

Cerca Video su questo argomento: Webinar – Adempimenti Fine Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Webinar a cura di ANCI e Fondazione IFEL. 🔗Su questo argomento da altre fonti