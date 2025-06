Wanda Nara mostra il regalo di Icardi per riconquistarla | il pezzo cult che ogni amante della moda sogna

Wanda Nara non smette di sorprendere. Dopo la Lamborghini rosa, ecco il regalo esclusivo di Mauro Icardi: una borsa di lusso che ogni fashionista sogna. In un momento di tensione come quello del divorzio, l’ex coppia dimostra che l’amore può anche passare attraverso il glamour. Questo “effetto moda” ci ricorda quanto sia potente il legame tra sentimenti e stile, trasformando anche i momenti difficili in affermazioni di eleganza. Chi non desidererebbe essere al centro di questa

Wanda Nara continua a provocare e ostentare: dopo aver mostrato la Lamborghini di Mauro Icardi dipinta di rosa, ha tirato fuori altri regali dell’ex marito. Tutto è accaduto in Italia dove la conduttrice si è recata prima a Milano per l’udienza di divorzio e poi a Roma per partecipare a Sognando Ballando con le Stelle. La borsa di lusso di Wanda Nara. Dopo la fine del programma di Milly Carlucci, Wanda Nara è volata a Monaco per assistere dal vivo alla finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter. Prima di arrivare allo stadio ha condiviso una foto in taxi dove non è passata inosservata la sua lussuosa borsa. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Wanda Nara mostra il regalo di Icardi per riconquistarla: il pezzo cult che ogni amante della moda sogna

