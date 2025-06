Wake Up Dead Man | A Knives Out Mystery il teaser e la data d’uscita!

Il mistero si infittisce! Durante il TUDUM 2025, Netflix ha svelato la data di uscita di "Wake Up Dead Man", il nuovo capitolo della saga di A Knives Out Mystery, che arriverà il 12 dicembre 2025. Con Daniel Craig nei panni del brillante detective Benoit Blanc, l'attesa cresce. I thriller immersivi continuano a conquistare il pubblico, e questa nuova avventura promette colpi di scena mozzafiato. Preparati a risolvere l'enigma!

Il TUDUM 2025 ha portato tantissime novità. Una delle più attese, riguarda anche la saga di A Knives Out Mystery. Netflix, infatti, ha annunciato la data d'arrivo ufficiale di Wake Up Dead Man, il nuovo capitolo delle avventure del detective Benoit Blanc (Daniel Craig). Benoit Blanc farà il suo ritorno su Netflix il 12 dicembre 2025! Ecco il teaser: Wake Up Dead Man vede Craig ancora una volta alla guida di un cast ricco di interpreti popolari. Questa volta, infatti, si unisce a Jeremy Renner, Josh O'Connor, Kailee Spaeny, Josh Brolin, Mila Kunis, Andrew Scott, Glenn Close, Kerry Washington, Daryl McCormack, Annie Hamilton, Kerry Frances e Thomas Haden Church.

Mistero su chi muore in wake up dead man dopo il trailer di knives out 3

Il trailer di "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" ci catapulta in un’oscura avventura, insinuando il mistero su chi possa perdere la vita.

