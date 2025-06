Vuole abbracciare la tigre per un selfie allo zoo ma l’animale si infuria e lo attacca | turista salvo per miracolo – VIDEO

Un selfie può costare caro, e non solo in termini di likes! La folle idea di un turista di abbracciare una tigre allo zoo di Phuket è finita in un drammatico attacco, ripreso in video e diventato virale. Questo episodio mette in luce un trend sempre più preoccupante: la ricerca di attenzioni sui social a scapito della propria sicurezza e del benessere degli animali. Ricordiamo: la natura va rispettata, non sfruttata per un post!

Un turista, la cui identità non è stata resa nota, è stato attaccato da una tigre mentre tentava di farsi un selfie abbracciato al grande felino all’interno dello zoo Tiger Kingdom di Phuket. L’intera scena è stata ripresa in un video, pubblicato giovedì sui social, che è diventato immediatamente virale, scatenando un’ondata di commenti indignati contro l’imprudenza del turista e le pratiche di queste attrazioni. Nel filmato si vede inizialmente il turista camminare con apparente sicurezza al fianco della tigre, tenendola al guinzaglio come fosse un grosso cane e accarezzandole il pelo, sotto l’occhio (forse non abbastanza vigile) di un addestratore e di un’altra persona che riprende la scena. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Vuole abbracciare la tigre per un selfie allo zoo, ma l’animale si infuria e lo attacca: turista salvo per miracolo – VIDEO

Un selfie con una tigre? Un'idea azzardata che si è trasformata in un incubo! Al Tiger Kingdom di Phuket, noto per le sue controversie sul trattamento degli animali, un tentativo di avvicinarsi a una delle creature più feroci del pianeta ha causato panico tra i visitatori.

