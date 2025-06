Vulcano dopo cinque anni riapre la pozza dei fanghi | Evento importante per tutte le Eolie

I sogni di relax e benessere tornano a farsi realtà! Dopo cinque lunghi anni, la Pozza dei Fanghi di Vulcano riapre le sue porte, accogliendo turisti e residenti in cerca di un'esperienza rigenerante. Federalberghi Isole Eolie esprime entusiasmo per questo ritorno che non solo valorizza il patrimonio naturalistico, ma segna anche una ripartenza per il turismo locale. Un'opportunità imperdibile per riscoprire il fascino delle Eolie!

Federalberghi Isole Eolie accoglie con grande soddisfazione la notizia della riapertura ufficiale della Pozza dei Fanghi di Vulcano, prevista per oggi, 1° giugno 2025, dopo quasi cinque anni di chiusura. Un evento di rilevanza straordinaria che restituisce al territorio eoliano una delle sue.

