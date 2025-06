Vulcano dopo cinque anni riapre la pozza dei fanghi | Evento importante per tutte le Eolie

Più di una semplice riapertura, la Pozza dei Fanghi di Vulcano rappresenta un ritorno al benessere e alla tradizione per le Isole Eolie. Dopo anni di attesa, gli amanti del relax possono finalmente tornare a immergersi in questi fanghi terapeutici, simbolo di un turismo che abbraccia salute e natura. In un'era in cui il wellness è al centro delle preferenze, questo evento segna un rilancio imperdibile per l'arcipelago. Non perdere l'occasione!

Federalberghi Isole Eolie accoglie con grande soddisfazione la notizia della riapertura ufficiale della Pozza dei Fanghi di Vulcano, prevista per oggi, 1° giugno 2025, dopo quasi cinque anni di chiusura. Un evento di rilevanza straordinaria che restituisce al territorio eoliano una delle sue. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Vulcano, dopo cinque anni riapre la pozza dei fanghi: "Evento importante per tutte le Eolie"

Riapertura ufficiale della Pozza dei Fanghi di Vulcano dopo quasi cinque anni di chiusura

Vulcano, riapre la Pozza dei Fanghi: dopo cinque anni torna accessibile uno dei simboli delle Eolie

Riapre la Pozza dei Fanghi di Vulcano: un ritorno atteso da cinque anni

