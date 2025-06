Voto Poloniaaffluenza da record | 2483%

In Polonia, l'affluenza alle urne sta raggiungendo cifre da record, con il 24,83% degli elettori già attivi a mezzogiorno. Questo incremento non solo segna un passo avanti rispetto al primo turno, ma conferma anche un crescente interesse civico, riflettendo un trend europeo di maggiore partecipazione politica. La competizione serrata tra i candidati rende ogni voto cruciale: sarà il momento decisivo per il futuro del paese!