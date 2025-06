Votare è un atto d' amore | a Bari un flash mob per il referendum

A Bari, l’amore per la democrazia si manifesta in un colorato flash mob! Con lo slogan "Votare è un atto d'amore", i giovani chiamano a raccolta i cittadini per il referendum dell'8 e 9 giugno. In un momento storico in cui l'impegno civico è più che mai necessario, questa iniziativa sottolinea l'importanza di far sentire la propria voce. Non perdere l'occasione di contribuire al futuro che desideri!

"Votare è un atto d'amore": uno striscione esposto in piazza del Ferrarese, per invitare i cittadini a recarsi alle urne in occasione del referendum dell'8 e 9 giugno prossimi. E' l'iniziativa organizzata, a Bari come in altre città italiane dall'Unione Giovani di Sinistra, giovanile di Sinistra. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - "Votare è un atto d'amore": a Bari un flash mob per il referendum

