Vopinsieme 2025 consegnate due nuove ambulanze

Ieri sera a Pontecagnano Faiano, durante l'evento VOPINSIEME 2025, sono state presentate due nuove ambulanze, un passo fondamentale per potenziare il sistema di emergenza locale. La manifestazione ha visto la partecipazione di figure chiave come il Consigliere Regionale Andrea Volpe e l’Assessore Dario Vaccaro, sottolineando l'importanza del volontariato nel nostro tessuto sociale. In un'epoca in cui la solidarietà è più che mai necessaria, questi riconoscimenti ai volont

Tempo di lettura: < 1 minuto Ieri sera a Pontecagnano Faiano alla presentazione del Consigliere Regionale Andrea Volpe e dell’Assessore Dario Vaccaro del comune, e dell’ associazione Amici del Tricolore si è tenuta la manifestazione VOPINSIEME 2025. Alla manifestazione sono state consegnate attestati e benemerenze ai volontari che si sono distinti in operazioni di soccorso nell’anno 2024. Successivamente e’ stata effettuata una simulazione di un intervento di spegnimento di una macchina incendiata e del soccorso con ambulanza Infine sono state presentate 2 nuove ambulanze che si aggiungono al parco mezzi dell’associazione che opera nel soccorso e nel 118. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Vopinsieme 2025, consegnate due nuove ambulanze

Leggi anche Vopinsieme 2025: durante la manifestazione anche la simulazione di un intervento - Ieri sera, a Pontecagnano Faiano, si è svolta la manifestazione Vopinsieme 2025, un evento che celebra l'impegno civico e la solidarietà .

Approfondimenti da altre fonti

Emozioni, premi e donazioni per l’evento Vopinsieme a Pontecagnano. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Vopinsieme 2025: durante la manifestazione anche la simulazione di un intervento

Come scrive salernotoday.it: Ieri sera a Pontecagnano Faiano, alla presentazione del Consigliere Regionale Andrea Volpe e dell’Assessore Dario Vaccaro del comune, e dell’associazione Amici del Tricolore, si è tenuta la manifestaz ...