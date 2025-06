Volpe OPI Taranto | al prossimo Sindaco chiedo che sia garante della salute dei tarantini e un impegno affinché Taranto venga messa al centro dell’agenda della Regione Puglia

In vista del ballottaggio, il dott. Pierpaolo Volpe, Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto, lancia un appello chiaro: il prossimo Sindaco deve diventare il custode della salute dei cittadini. Un invito a mettere Taranto al centro dell’agenda regionale, in un momento in cui la salute pubblica è più che mai sotto i riflettori. È l’ora di dare voce ai tarantini e alle loro esigenze!

Tarantini Time Quotidiano In vista del ballottaggio, il Presidente dell’Ordine delle Professioni infermieristiche di Taranto, dott. Pierpaolo Volpe, chiede al prossimo Sindaco di essere il vero garante della salute dei tarantini e un impegno affinché Taranto venga messa al centro dell’agenda della Regione Puglia. “Troppo spesso abbiamo osservato -dice Volpe- una mortificazione del nostro territorio, soprattutto in termini di assunzioni di personale rispetto alle altre province della Regione e nel potenziamento delle strutture dedicate alla prevenzione: Taranto è la provincia con il più alto tasso standardizzato di patologie oncoematologiche e cronico-degenerative che non solo rendono incontrollabile la spesa sanitaria, ma impattano pesantemente sulla salute dei cittadini e sul funzionamento della nostra Azienda sanitaria”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Volpe (OPI Taranto): “al prossimo Sindaco chiedo che sia garante della salute dei tarantini e un impegno affinché Taranto venga messa al centro dell’agenda della Regione Puglia”

