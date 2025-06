Volley Modena vince e sogna la serie A2 decisiva la gara di ritorno contro Ostiano

La vittoria del Volley Modena contro Ostiano non è solo un passo verso la promozione in Serie A2, ma un segnale chiaro: la passione per il volley italiano cresce e si fa sentire! Con un punteggio finale di 3-2, i gialloblù hanno saputo ribaltare il risultato, dimostrando una forza incredibile. I fan sono in fermento e la città sogna in grande. Non perdere il prossimo capitolo di questa entusiasmante avventura!

Volley Modena 3 Fantini F. Ostiano 2 (22-25, 25-23, 25-23, 22-25, 15-4) MODENA: Lancellotti 0, Nonnati 26, Bozzoli 15, Cornelli 13, Fronza 16, Gerosa 13. Libero: Righi 0 (Zironi ne). Mattioli ne, Davoli ne, Garofalo 1, Pagot ne, Benetti ne. All. Luciano Molinari OSTIANO: Colombano 5, Esposito 17, Vidi 15, Spagnuolo 13, Feroldi 12, Maggiali 8. Libero: Zampedri -2 (Frosini ne). Deste 0, Bughignoli ne, Miglioli 0, Grillo 0, Basalari ne. All. Valeria Magri Arbitri: Lunardi e Tanzilli Note: bs 56 ace 52 muri 915 ricezione 44% (21% perfetta)-37% (17% perfetta) attacco 34%-31% errori 30-21 Il Volley Modena continua a sognare, ed arriva ad una vittoria dalla serie A2: nella gara d’andata le gialloblù schiantano alla distanza le più accreditate cremonesi, brave a muro, ma in difficoltà in ricezione, dove Modena, con una Righi come sempre super, alla fine fa la differenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Volley Modena vince e sogna la serie A2, decisiva la gara di ritorno contro Ostiano

Argomenti simili trattati di recente

Playoff Regionali: Stadium Mirandola e Volley Modena in campo per la promozione

Nel cuore della stagione sportiva, i playoff regionali accendono la passione del volley. Stadium Mirandola e Volley Modena si preparano a dar vita a un emozionante torneo per la promozione.

Cerca Video su questo argomento: Volley Modena Vince Sogna Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Volley Modena vince e sogna la serie A2, decisiva la gara di ritorno contro Ostiano. 🔗Cosa riportano altre fonti

Volley Modena vince e sogna la serie A2, decisiva la gara di ritorno contro Ostiano

Come scrive ilrestodelcarlino.it: Volley Modena batte Ostiano e si avvicina alla serie A2. Decisiva la gara di ritorno. Successi anche nelle giovanili.

Volley, la Top Cisterna illude per due set, Modena vince al quinto

Da ilmessaggero.it: La Top Volley Cisterna strappa un punto alla blasonata Modena riuscendo a vincere i primi due set per poi calare di tono e arrendersi agli emiliani che pur non brillando hanno espresso un gioco ...

Ostiano affronta il volley Modena nella finale playoff

Segnala sportgrigiorosso.it: FOTO DAVIDE MORONISerie B1. La Fantini Folcieri affronta il Volley Modena nella finale play offOSTIANO. Tra la formazione rosaceleste e la serie A2 c'è l'ostacolo Volley Modena, squadra affrontata in ...