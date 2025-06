Volantini contro i prodotti israeliani

In un clima di crescente consapevolezza etica, la campagna "Teva? No, grazie" sta facendo parlare di sé. Promossa da diverse associazioni, mira a sensibilizzare il pubblico sull’importanza di scelte consapevoli anche in ambito sanitario. In un'epoca in cui i consumatori cercano sempre più trasparenza e responsabilità, ogni piccolo gesto conta. Scoprire come le nostre decisioni possano avere un impatto globale è un invito a riflettere!

"Teva?No, grazie. Anche la scelta di un farmaco conta". Si tratta della campagna pubblica promossa in maniera congiunta da Alleanza Verdi Sinistra (AVS), Cittadini del Mondo, Coalizione Civica, La Comune di Ferrara e Ferrara Possibile. Attraverso un volantinaggio e appello per boicottare prodotti israeliani, specificamente quelli della multinazionale farmaceutica Teva. L’iniziativa è stata presentata ieri mattina nella Sala Arengo della residenza municipale. Presenti Sergio Golinelli per AVS, Adam Atik, Hajar Sahbaoui, Carolina Peverati di Cittadini del Mondo, Barbara Diolaiti, Possibile, Anna Zonari, La Comune di Ferrara e Leonardo Fiorentini, Coalizione civica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Volantini contro i prodotti israeliani

Cerca Video su questo argomento: Volantini Contro Prodotti Israeliani Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Volantini contro i prodotti israeliani; Milano, vandalismo contro i centri sociali: striscioni pro-Palestina strappati e “minacce dai sionisti”; Israele - Hamas, le notizie di oggi in diretta | Netanyahu: «Spero di fare annuncio sui rapiti oggi o domani». Media: «Hamas ha accettato proposta di tregua». Ma Witkoff smentisce; Israele prepara un attacco senza precedenti. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Volantini contro i prodotti israeliani

ilrestodelcarlino.it scrive: "Teva?No, grazie. Anche la scelta di un farmaco conta". Si tratta della campagna pubblica promossa in maniera congiunta da ...

Campagna BDS: “Guida al boicottaggio di aziende e prodotti israeliani”

Lo riporta pressenza.com: Gli obiettivi di boicottaggio di BDS Italia sono riassunti in questo volantino ... elenco di aziende e prodotti da boicottare è in continuo aggiornamento: nuove campagne vengono avviate contro aziende ...

Protesta dei soci Coop ‘Non vendete i prodotti di Israele’

Come scrive controradio.it: La richiesta dal Coordinamento interregionale degli aderenti alla campagna socie e soci Coop per la Palestina al termine dell’assemblea dei soci a cui ha partecipato anche una loro delegazione. “Non v ...