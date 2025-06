Vogliamo i soldi dei provita | la campagna di Liguria Pride

Liguria Pride si fa sentire e lancia una raccolta fondi per contrastare la narrazione omolesbobiatransfobica e misogina. In un momento in cui i diritti LGBTQ+ sono sotto attacco, l'associazione chiede di avere gli stessi mezzi dei gruppi anti-gender come Provita. √ą un appello a tutti coloro che credono nella diversit√† e nell'inclusivit√†: unisciti alla lotta per l'uguaglianza! Sostenendo questa causa, puoi contribuire a scrivere una storia diversa.

Liguria Pride lancia una raccolta fondi chiedendo di avere gli stessi mezzi dei Provita. Cos√¨ l'associazione lancia una campagna per "contrastare la narrazione omolesbobiatransfobica e misogina" portata avanti, secondo l'organizzazione, da gruppi legati all'area anti-gender.¬† Questo √®. 🔗 Leggi su Genovatoday.it ¬© Genovatoday.it - "Vogliamo i soldi dei provita": la campagna di Liguria Pride

