Voghera lite in piazza Duomo | arrestato 23enne

Un'altra notte di follia in piazza Duomo, a Voghera. Un 23enne è stato arrestato dopo una lite che ha scatenato l'intervento dei carabinieri e dei soccorsi. Questo episodio non è solo un fatto di cronaca locale, ma si inserisce in un trend preoccupante di aumentata violenza giovanile nelle nostre città. La domanda sorge spontanea: cosa sta accadendo nei nostri centri? È il momento di riflettere e agire.

Voghera (Pavia), 1 giugno 2025 - Lite in piazza Duomo, 23enne arrestato dai carabinieri. Erano circa le 23 di ieri, sabato 31 maggio, quando nella centralissima piazza di Vogher a sono intervenuti i soccorsi sanitari, con un'ambulanza della Croce Rossa, e le forze dell'ordine, con una pattuglia del Radiomobile. Dalla prima ricostruzione dell'episodio, un giovane in evidente stato di alterazione, forse per l'abuso di alcolici, si sarebbe messo a discutere animatamente con il gestore di un bar che si trova sotto i portici del piazzale, con dehors esterno. Il ragazzo, che probabilmente il barista stava cercando di allontanare per evitare che infastidisse gli altri clienti seduti ai tavolini, non si è limitato a inveire ma la discussione è sfociata anche in aggressione fisica, con l'ambulanza che ha trasportato in ospedale un ferito, per fortuna senza conseguenze particolarmente gravi, in codice verde. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Voghera, lite in piazza Duomo: arrestato 23enne

