Vlahovic Juventus con l’arrivo di Comolli cambia anche il futuro del serbo?L’indiscrezione non lascia dubbi | svelato il piano del club

Con l'arrivo di Comolli, la Juventus si prepara a un cambio di rotta: il futuro di Dusan Vlahovic sembra più stabile che mai. In un momento in cui il club sta cercando di riprendersi, mantenere il serbo in rosa rappresenta un segnale forte di ambizioni. La gestione del contratto di Vlahovic diventa cruciale nel contesto di una Juve che punta a rilanciarsi ai vertici. Rimanete sintonizzati per ulteriori sviluppi!

Vlahovic Juventus, con l’arrivo di Comolli cambia anche il futuro del serbo: tutti gli ultimi aggiornamenti. Sta cambiando tutto alla Juve ma il futuro di Dusan Vlahovic dovrebbe restare invariato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il contratto di Dusan è una priorità del nuovo dg bianconero. Con Giuntoli si era stoppato il possibile rinnovo del serbo e Comolli sfrutterà gli ottimi rapporti internazionali per trovare un buon compromesso. Sull’attaccante ci sarebbero Galatasaray e Fenerbahce, andate oltre ai sondaggi ma attenzione anche al Newcastle: cartellino intorno ai 40 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juventus, con l’arrivo di Comolli cambia anche il futuro del serbo?L’indiscrezione non lascia dubbi: svelato il piano del club

