Vive la France! O forse no

Il Roland Garros, simbolo della passione tennistica francese, si trasforma in palcoscenico di un nazionalismo acceso. In un'epoca in cui l'inclusività è il mantra dello sport, i fischi e le derisioni dei tifosi mettono in luce un conflitto tra orgoglio nazionale e accoglienza globale. Ma fino a che punto questa "identità" è sostenibile? Scopri come il tifo può diventare un'arma a doppio taglio!

Ci sono molti eredi di Chauvin ma sono veri, autentici, viventi, circolano sulle tribune del Roland Garros, il torneo di Parigi, fischiano, insultano, deridono qualunque tennista che non sia francese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it ¬© Ilgiornale.it - Vive la France! (O forse no)

Vive la France! (O forse no)

