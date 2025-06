Vittorio Moretti un Cavaliere del lavoro tra vino e ospitalità

Vittorio Moretti, un vero cavaliere del lavoro, ha ricevuto l’onorificenza dal presidente Mattarella per il suo straordinario contributo al mondo del vino e dell'ospitalità. Fondatore della Holding Terra Moretti, la sua visione ha dato vita a sei cantine in tre regioni e due resort da sogno. Questo riconoscimento non è solo un premio personale, ma celebra l'innovazione italiana nel settore agroalimentare, sempre più al centro dell'attenzione globale. Scopri come il suo impegno sta scrivendo una

Il presidente della Repubblica Mattarella ha conferito l’onorificenza, su suggerimento dei ministri Urso e Lollobrigida, all’imprenditore che ha creato la Holding Terra Moretti, che conta oggi sei cantine in tre regioni (Bellavusta e Contadi Castaldi in Lombardia, Petra, Tenuta La Badiola e Teruzzi in Toscana e Sella&Mosca in Sardegna) e due resort in Franciacorta e in Maremma. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Vittorio Moretti, un Cavaliere del lavoro tra vino e ospitalità

