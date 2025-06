Vittoria Schisano racconta com’era la sua vita da uomo | ecco cosa ha rivelato l’attrice

Vittoria Schisano si svela come mai prima d'ora, raccontando la sua vita da uomo e il profondo viaggio di transizione che l'ha portata a essere chi è oggi. In un mondo dove l'autenticità è sempre più valorizzata, le sue parole risuonano come un inno alla libertà di espressione. Un racconto che non solo emoziona, ma invita a riflettere su identità e accettazione. Scopri i dettagli di una storia che sfida le convenzioni!

Vittoria Schisano racconta senza veli com’era la sua vita da uomo. Scopriamo cosa ha rivelato l’attrice! Leggi anche: Vittoria Schisano: il fidanzato Donato è Mark Caltagirone? In maniera del tutto autentica, Vittoria Schisano rivela quando viveva in un corpo che non le apparteneva. Nel narrare il percorso di transizione, l’attrice confessa di aver trovato finalmente la felicità. Ecco tutto il suo commovente racconto! View this post on Instagram A post shared by Vittoria Schisano (@vittoriaschisano) Vittoria Schisano: la mia vita da uomo. Quarantasettenne, nata a Pomigliano d’Arco l’11 novembre 1977, Vittoria Schisano è una donna determinata e affascinante. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Vittoria Schisano racconta com’era la sua vita da uomo: ecco cosa ha rivelato l’attrice

Leggi anche L'amore di Vittoria Schisano per Donato Scardi - Scopri la dolce e autentica storia d'amore tra l'attrice Vittoria Schisano e l'imprenditore Donato Scardi.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Vittoria Schisano: Dall'infanzia difficile all'intervento, ora voglio ruoli da donna; Vittoria Schisano, dal coming out in famiglia all'operazione: l'attrice si racconta; Vittoria Schisano attrice transgender racconta l'operazione e svela il suo sogno: Vorrei andare a Sanremo; Il diritto di splendere: Vittoria Schisano a Lugano racconta una storia di transizione e libertà. 🔗Ne parlano su altre fonti

Vittoria Schisano: «Non consideratemi solo una trans»

Segnala msn.com: Vittoria Schisano parla della sua transizione di genere, spiegando però di non voler essere considerata solo per quello, sul set e fuori.

Vittoria Schisano: “Sposo Donato e sogno Sanremo. Se hanno fatto scendere le scale a Malgioglio…”

gay.it scrive: "La mia presenza al Festival avrebbe un significato diverso, sarebbe anche educativa rispetto alla tolleranza".

Vittoria Schisano: "La mia infanzia difficile in un corpo sbagliato e il coming out"

Riporta msn.com: Ospite di Monica Setta a Storie di donne al bivio, raccontò la sua transizione. Il ricordo nel cuore: "Mio padre mi disse 'come sei bella'" ...