Vittoria di Silvia Salis Paita Iv Genova strada giusta per l' alternativa

Silvia Salis Paita ha tracciato una nuova rotta per Genova, portando con sé le speranze di un centrosinistra unito. In un contesto nazionale in cui il potere d’acquisto è in caduta libera e i giovani faticano a trovare spazio, la sua vittoria rappresenta un’opportunità concreta di cambiamento. Genova può diventare il simbolo di un’alternativa reale al governo Meloni: una sfida che tutti noi dobbiamo sostenere per un futuro migliore!

"Silvia Salis sarà un grande sindaco di Genova. Il centrosinistra unito è la strada giusta per creare davvero una alternativa al governo Meloni. Ventidue mesi di calo della produzione, perdita del potere d'acquisto, salari sempre più bassi, carrello della spesa sempre più caro e troppi giovani.

