Vito Pansadoro rivoluzionario dell’urologia | tra i primi a credere nella chirurgia robotica

Il professor Vito Pansadoro non è solo un nome, ma un simbolo di innovazione nel mondo dell'urologia. A Firenze, ha aperto la strada alla chirurgia robotica, una pratica ora in crescita esponenziale. La sua visione audace ha trasformato un'utopia in realtà, migliorando le vite di migliaia di pazienti. In un’epoca in cui la tecnologia e la medicina si intrecciano sempre di più, Pansadoro rappresenta il futuro della salute. Non perdere l'occasione di scoprire

Firenze, 1 giugno 2025 – È stato il primo a credere nella chirurgia mini-invasiva quando in Italia era ancora un’utopia. Pioniere della laparoscopia e poi della chirurgia robotica, il professor Vito Pansadoro, direttore del Centro di Laparoscopia della Fondazione Vincenzo Pansadoro, ha rivoluzionato l’ urologia portando nel nostro Paese tecnologie che oggi sono lo standard. È lui l’ideatore del congresso internazionale “Challenges in Laparoscopy & Robotics – AI”, che dal 4 al 6 giugno 2025 riunirà a Firenze oltre 1000 delegati da più di 50 Paesi per scrivere il futuro della chirurgia. Durante questa 21ª edizione, uno dei momenti storici sarà la presentazione – in anteprima mondiale – del follow-up del primo trapianto di vescica umana, eseguito a Los Angeles dal professor Inderbir Gill, ospite fisso del congresso sin dal 2004. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vito Pansadoro, rivoluzionario dell’urologia: tra i primi a credere nella chirurgia robotica

