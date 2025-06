Visite mediche Kevin De Bruyne | le ultime sull’arrivo in Italia

Kevin De Bruyne è pronto a fare il suo ingresso nel mondo del Napoli, con le visite mediche imminenti a Roma. La superstar belga, attualmente in vacanza, tornerà presto per onorare la sua convocazione con la nazionale. Il suo arrivo non solo accrescerà il valore della squadra azzurra, ma potrebbe anche segnare un cambio di rotta per il calcio italiano, sempre più attratto dai talenti internazionali. Rimanete sintonizzati!

Novità sulle visite mediche di Kevin De Bruyne con il Napoli: ecco quando sarà a Roma e quando diventerà un calciatore azzurro Kevin De Bruyne è in vacanza, ma presto deve fare ritorno per giocare le due partite con la Nazionale belga. Ha risposto sì alle convocazioni di Rudi Garcia per giocare contro Macedonia del Nord e Galles e sarà sicuramente la punta di diamante di una squadra che vorrà chiudere presto la pratica qualificazione al Mondiale 2026. Il calciatore belga ha ormai raggiunto l’accordo con il Napoli, ma serve ancora tempo per concludere l’affare. Giovanni Manna ha dichiarato apertamente che il club azzurro è vicinissimo al giocatore. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Leggi anche Napoli, apertura totale di Kevin De Bruyne al trasferimento: trattativa in fase avanzatissima, lo annuncia Di Marzio - Kevin De Bruyne si apre al trasferimento al Napoli, con trattative in fase avanzata. Lo conferma il giornalista Gianluca Di Marzio, annunciando che il club partenopeo è sempre più vicino a portare il centrocampista belga in Italia.

Su questo argomento da altre fonti

Napoli-De Bruyne, è fatta: domenica scambio dei documenti, possibili visite lunedì; Napoli, tutto fatto per De Bruyne: scambio di documenti e visite mediche, i dettagli; Kevin de Bruyne al Napoli, è fatta: scambio di documenti e visite mediche. Quando il calciatore abbraccerà Con; Napoli, è fatta per De Bruyne: lunedì le visite mediche. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

De Bruyne al Napoli, ci siamo: prima le visite mediche a Roma, poi la firma e l'ufficialità

msn.com scrive: Kevin De Bruyne sarà presto un nuovo giocatore del Napoli. Sta per avvicinarsi la firma sul contratto. Il grande colpo a parametro zero è a un passo. Il giocatore, che si sta godendo gli ultimi giorni ...

De Bruyne al Napoli, forse già domani le visite mediche

Lo riporta ilroma.net: NAPOLI. È fatta: Kevin De Bruyne vestirà la maglia del Napoli. Il club azzurro ha trovato l’accordo definitivo con il campione belga. A meno di ripensamenti dell’ultima ora l’ex City rinforzerà la ros ...

Napoli-De Bruyne, è fatta: domenica scambio dei documenti, possibili visite lunedì

Riporta sport.sky.it: Operazione in chiusura tra Kevin De Bruyne e il Napoli: nella giornata di domenica ci sarà lo scambio di documenti tra il club e i legali del centrocampista belga. Le visite mediche sono previste o ...