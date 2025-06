Visita ai luoghi della vita e dei film Massimo Troisi | l' iniziativa del Fai

Scopri la magia di Massimo Troisi! Sabato 14 giugno 2025, un viaggio imperdibile nei luoghi che hanno ispirato il grande maestro della comicità. Un'iniziativa del FAI a San Giorgio a Cremano, guidata dal giornalista Michelangelo Iossa, per rivivere aneddoti e scene indimenticabili. In un'epoca in cui il cinema torna a essere protagonista, questo tour è l'occasione perfetta per celebrare un'icona della cultura italiana. Non mancare!

Sabato 14 giugno 2025, alle ore 18.00, appuntamento a San Giorgio a Cremano per un percorso interamente dedicato a Massimo Troisi. Accompagnati dal delegato alla Cultura del FAI - Delegazione di Napoli, il giornalista e scrittore Michelangelo Iossa, i partecipanti potranno seguire un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Visita ai luoghi della vita e dei film Massimo Troisi: l'iniziativa del Fai

Leggi anche Marefestival, Boldi a Salina per il Premio Massimo Troisi: confermata madrina Maria Grazia Cucinotta - Il MareFestival di Salina si prepara a celebrare Massimo Boldi, che, a 80 anni, riceverà il prestigioso Premio Massimo Troisi.

Approfondimenti da altre fonti

I cortili delle scuole di Roma nord diventano arene cinematografiche; Mel Gibson arriva a sorpresa in Puglia, alla ricerca di location per il suo nuovo film; La Napoli di Pino Daniele torna sullo schermo con le riprese di Je so’ pazzo. Tutte le location; Biografilm Festival. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tiziano Ferro: i luoghi del film sulla sua vita

Secondo siviaggia.it: Nell’anno in cui compie quarant’anni, è uscito in esclusiva per Amazon Prime Video FERRO, il film documentario sulla vita e la carriera di Tiziano Ferro. Il docufilm, ambientato tra Italia e ...