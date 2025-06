Vis Pesaro | ambiziosi piani per la nuova stagione e rinnovi contrattuali in vista

La Vis Pesaro si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, con ambiziosi piani per la prossima stagione e rinnovi contrattuali in vista. La conferenza stampa di fine stagione promette sorprese emozionanti, in un contesto di rinnovata competitività nel calcio italiano. Sarà interessante vedere come i biancorossi capitalizzeranno questa opportunità unica, puntando a consolidare il proprio prestigio. La passione dei tifosi è pronta a esplodere!

SarĂ una lungo percorso a tappe quello della Vis Pesaro in questa estate. La prima arriverĂ tra pochi giorni con la conferenza stampa di fine stagione in cui si delineeranno gli ambiziosi piani per la prossima annata. In 127 anni di storia i biancorossi non hanno mai potuto contare su una posizione così prestigiosa nella griglia di partenza e per migliorare l’esito della scorsa stagione, culminata nel quarto di finale playoff, la societĂ dovrĂ pensare in grande. La conferenza dei prossimi giorni serviranno per fare il punto su allenatore e direttore sportivo, così da poter avviare la costruzione della rosa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vis Pesaro: ambiziosi piani per la nuova stagione e rinnovi contrattuali in vista

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Vis Pesaro Ambiziosi Piani Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Vis Pesaro: ambiziosi piani per la nuova stagione e rinnovi contrattuali in vista

Secondo ilrestodelcarlino.it: La Vis Pesaro si prepara per la nuova stagione con conferenze stampa e rinnovi contrattuali. Lavori allo stadio Benelli in programma.

Il Covid sconvolge i piani Vis in campo il 15 gennaio

Da ilrestodelcarlino.it: Così per rivedere la Vis Pesaro di Marco Banchini bisognerà aspettare sabato 15 gennaio, quando al Tonino Benelli, alle 14.30, arriverà il Pescara. Rinviata invece la sfida in trasferta di ...

La Vis Pesaro non ha scelta: battere la Juventus NG e poi incrociare le dita. La strada per la salvezza è ancora lunga

Come scrive corriereadriatico.it: PESARO La Vis Pesaro avrà bisogno di tutto il supporto del pubblico pesarese, e della sempre calorosa tifoseria biancorossa, domenica sera allo stadio Benelli (inizio ore 20), auspicando di poter ...