Virtus | Ivanovic soddisfatto della difesa e dei rimbalzi ma palle perse da migliorare

La Virtus Bologna si prepara a scalare le vette del basket italiano, con un Dusko Ivanovic entusiasta della prestazione difensiva e dell’intensità mostrata. Tuttavia, il coach avverte: migliorare le palle perse e il tiro da tre sarà fondamentale per affrontare sfide future. In un campionato sempre più competitivo, la crescita è una necessità. La Virtus ha tutte le carte in regola per stupire, basterà affinare i dettagli!

Palle perse e tiro da tre da migliorare, ma anche tanta soddisfazione per la prestazione della squadra per difesa, rimbalzi e intensità. E’ un Dusko Ivanovic soddisfatto quello che sottolinea i pregi di gara-uno. "Eravamo pronti a una partita del genere, sapevamo come sarebbe stata – esordisce il coach montenegrino – dobbiamo avere pazienza e mettere energia per tutta la serie". Una Virtus dominante a rimbalzo (40-27), ma non solo. "Abbiamo giocato bene in difesa, a ribalzo e ai liberi, tutti hanno fatto ottime cose. Akele? Molto bene, ma anche tanti altri sono stati all’altezza, questa non è la vittoria del singolo, ma della squadra". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Virtus: Ivanovic soddisfatto della difesa e dei rimbalzi, ma palle perse da migliorare

