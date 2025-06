Virtus Bologna trionfa su Olimpia Milano | Shengelia decisivo nei playoff

La Virtus Bologna conquista il cuore dei tifosi, superando l'Olimpia Milano con un finale mozzafiato: 68-67! Il protagonista? Tornike Shengelia, che con i suoi 18 punti ha dimostrato di essere il vero asso nella manica della Segafredo. Questo trionfo non è solo una vittoria, ma segna un passo importante nel campionato di basket italiano, dove la rivalità tra le due squadre sta riscaldando gli animi. Chi sarà il prossimo a sorprendere?

VIRTUS 68 OLIMPIA MILANO 67 SEGAFREDO: Hackett 2, Cordinier 7, Clyburn 13, Akele 10, Diouf 10, Pajola, Morgan 8, Shengelia 18, Zizic, Taylor, Polonara, Belinelli ne. All. Ivanovic. EA7 MILANO: Mannion 2, Bolmaro 5, Shields 14, Leday 5, Mirotic 12, Flaccadori 10, Causeur 5, Diop 2, Brooks 9, Ricci 3, Tonut ne, Caruso ne. All. Messina. Arbitri: Attard, Bartoli, Grigioni. Note: parziali 17-13; 30-33; 52-51. Tiri da due: Virtus 2236; Olimpia 2237. Tiri da tre: 527; 622. Tiri liberi: 99; 58. Rimbalzi: 40; 27. Beh, se continua così, in Fiera dovranno rivedere il progetto del palasport. Prevedendo quantomeno un monumento per Toko Shengelia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Virtus Bologna trionfa su Olimpia Milano: Shengelia decisivo nei playoff

