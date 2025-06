Violenza sessuale su minorenne denunciato straniero già espulso

Un episodio inquietante scuote Cornedo Vicentino: un uomo di 47 anni, già espulso dall'Italia, è accusato di violenza sessuale su una minorenne. Questo caso riaccende il dibattito sulla sicurezza e sull'immigrazione nel nostro Paese. La comunità è in allerta, mentre la questione della gestione degli stranieri senza fissa dimora diventa sempre più urgente. Come garantire la sicurezza dei giovani? È tempo di un confronto serio e costruttivo.

L'uomo è L.H, 47 anni, di nazionalità indiana, residente a Cornedo Vicentino, ma di fatto senza fissa dimora, in evidente stato di alterazione alcolica. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Violenza sessuale su minorenne, denunciato straniero già espulso

Scopri altri approfondimenti

Udinese, il calciatore Oumar Solet denunciato per violenza sessuale

Il calciatore Oumar Solet, attualmente in forza all'Udinese, è al centro di un'indagine per violenza sessuale.

Cerca Video su questo argomento: Violenza Sessuale Minorenne Denunciato Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Minorenne abusata con il consenso della madre, 44enne davanti al giudice; Palpeggia una ragazzina di 16 anni in metropolitana: denunciato un 23enne; Villasanta, minorenne violentata: 17enne in arresto; Salento, molestie sessuali anche su minori: arrestati domiciliari per un 51enne. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Salento, molestie sessuali anche su minori: arrestati domiciliari per un 51enne

Come scrive msn.com: Molestie nei confronti di una ragazza minorenne a in provincia di Lecce. E' questa l'accusa rivolta a un uomo di 51 anni, con precedenti ...

Abusa per anni della figlia minorenne di un amico, 56enne a giudizio per violenza sessuale: l'adescamento sui social, poi le chat e gli incontri

Riporta ilgazzettino.it: MARTELLAGO - È accusato di violenza sessuale ai danni di una ragazzina di appena quindici anni, figlia di una coppia di amici, da lui conosciuta in occasione di un'uscita in barca ...

Violenza sessuale in metro, palpeggia ragazzina di 16 anni: denunciato 23enne

Da milanotoday.it: La giovane è scesa alla fermata successiva poi la telefonata alla polizia e la denuncia: il molestatore è stato riconosciuto da una foto e denunciato ...