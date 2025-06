Violento urto contro il guard rail automobilista in ospedale | autostrada chiusa

Un violento incidente ha paralizzato la A14 Dir direzione Ravenna, lasciando un automobilista in ospedale e la strada chiusa. La sicurezza stradale è un tema sempre più attuale, con l’aumento degli incidenti legati alla distrazione alla guida. Questo evento ci ricorda l'importanza di restare vigili e concentrati mentre siamo al volante. La vita può cambiare in un attimo: fermiamoci a riflettere prima di partire!

Un incidente, una persona ferita e l'autostrada completamente bloccata. Questo è quanto accaduto nel pomeriggio di domenica sulla A14 Dir, in direzione di Ravenna. Stando alle prime informazioni, un'auto con a bordo donna, a circa un paio di chilometri dall'uscita di Fornace Zarattini, avrebbe.

Violento urto all'incrocio, un'auto finisce cappottata: due donne in ospedale - Un violento incidente stradale ha coinvolto un'auto ribaltatasi all'incrocio tra via del Sale e via Casimpane a San Zaccaria, causando il ricovero in ospedale di due donne.

