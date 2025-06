Violento urto all' alba fra auto e furgone | l' intervento dei soccorsi

Un’alba di paura a Gambettola: un violento urto tra auto e furgone ha scosso la tranquillità della mattina. Per fortuna, i passeggeri sono stati risparmiati da gravi conseguenze. L’incidente evidenzia l'importanza della sicurezza stradale, un tema sempre più attuale in un'epoca in cui la mobilità è al centro delle nostre vite. La prontezza dei Vigili del fuoco ricorda che la prevenzione è fondamentale. Restiamo vigili!

Violento urto all'alba tra due mezzi, per fortuna senza gravi conseguenze per le persone a bordo. I Vigili del fuoco di Cesena sono intervenuti attorno alle 5.30 di oggi per un incidente frontale avvenuto tra un'auto e un furgoncino sulla via Emilia (ss 9) a Gambettola, in prossimità.

