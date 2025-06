Violentò una minorenne siriana Pakistano condannato a 16 anni

Un pakistano è stato condannato a 16 anni di reclusione per aver violentato una minorenne siriana, in un caso che solleva interrogativi sul trattamento delle vittime di violenza e sulle dinamiche migratorie. La richiesta del pubblico ministero di 30 anni, respinta in parte dai giudici, mette in luce un sistema che spesso sembra tutelare più gli imputati che le vittime. Un tema che merita attenzione in una società in cerca di giustizia e equità.

Il pubblico ministero avevo chiesto nei suoi confronti una condanna a 30 anni di reclusione contestando anche il sequestro di persona a scopo di estorsione. Ma i giudici della Corte d’assise lo hanno assolto per questo capo di imputazione. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Violentò una minorenne siriana. Pakistano condannato a 16 anni

